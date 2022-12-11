Fox: Китай хочет ослабить доллар и договаривается Саудовской Аравии рассчитываться за нефть в юанях

Председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Саудовскую Аравию на прошлой неделе и присутствовавший на саммите лидеров стран Персидского залива, призвал страны заменить доллар на юань в расчетах за нефть, сообщает Fox.

Си пытается заменить доллар юанем в этой торговле, чтобы укрепить китайскую валюту и ослабить позиции доллара Ранее в этом году Китай предложил России такую ​​же форму оплаты, поясняет Фокс.

В марте этого года появились первые сообщения о том, что после многолетних переговоров с Пекином Эр-Рияд близок к тому, чтобы отказаться от требования платить за продажу нефти в долларах.

Как комментирует Fox, если бы такое изменение произошло, это стало бы серьезным ослаблением доллара и ударом по многим западным рынкам. Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти, а Китай является ее самым важным покупателем и получателем четверти саудовского экспорта. В пятницу Си объявил, что Китай будет покупать больше нефти и газа и у других стран Персидского залива.

Наследник престола Саудовской Аравии и ее фактический лидер принц Мохаммед бен Салман перед началом саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в пятницу заявил, что "начинается новый исторический этап в отношениях стран региона с Китаем.