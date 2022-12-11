Ксения Бородина попросила фанатов помочь ей восстановить диплом

Ранее телеведущая заявляла, что потеряла документ, и диплом в ее карьере никакой роли не сыграл, однако внезапно он понадобился.

Телеведущая Ксения Бородина в соцсети обратилась к своим поклонникам со странной просьбой.

Звезда заявила, что ей неожиданно понадобился диплом о высшем образовании. Однако дома знаменитость его не нашла, потому решила восстановить документ, сообщает 5-tv.ru.

«Есть у вас знакомые в деканате или в архиве Московского института экономики и статистики управления? В свое время я там училась, закончила и получила диплом. И я его где-то потеряла. Не могу найти, но он мне срочно нужен», — призналась Бородина.

Почему телеведущая сама не захотела обратиться в учебное заведение, не уточнила. Ранее звезда признавалась, что «корочка» ей не понадобилась. Успешной карьеры на ТВ и популярности она добилась без этого документа.

За несколько дней до сообщения о потере диплома Бородина хвасталась покупкой иномарки. Машина ей обошлась в 45 миллионов рублей. А в минувшем году телеведущая купила 2 квартиры: одну в Дубае, другую в центре Москвы.