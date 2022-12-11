Глава Совета нацбезопасности Украины заявил о готовности ударов по территории России
2022-12-11 09:35
Глава совета национальной безопасности и обороны Украины заявил о готовности ударов по территории России.
Если Россия продолжить наносить удары по Украине, Киев готов атаковать цели на российской территории, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
"Мы готовы ко всему. Если вопрос касается наших интересов, то мы спрашивать ни у кого не будем, куда нам бить врага", - сказал он.
После начала спецоперации Украина неоднократно наносила удары по районам Белгородской и Курской областей. Указом президента России в регионах введен "средний уровень реагирования.
Опубликовано: Максим Алексеев