Ученые выяснили: 2 месяца здоровой диеты на 10% снижают риск сердечных болезней

В ходе эксперимента было установлено, что диетический подход позволяет снизить 10-летний риск развития инсульта, гипертонии, инфаркта.

Ученые Медицинского центра BIDMC в Бостоне установили: после пары месяцев здоровой диеты риск атеросклеротических заболеваний сердца и сосудов снижается на 10 процентов, сообщает Рамблер.

Исследователи сравнили медицинские данные 3-х групп людей. В одну вошли те, кто применял диетический подход для лечения гипертонии, в другую - те, кто применял классическое американское питание, в третью - те, кто использовал диету, богатую фруктами и овощами.

В эксперименте участвовали 459 человек в возрасте от 22 до 75 лет.

Ученые выяснили, что диетический подход позволил снизить 10-летний риск развития инсульта, гипертонии, инфаркта на 10,3%. Положительный эффект более всего был выражен у женщин и взрослых чернокожих.

У всех участников, придерживающихся здоровых диет, снизилось артериальное давление.