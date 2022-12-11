Полиция Косово сообщила о трех перестрелках на севере края

Полиция самопровозглашенной республики Косово рассказала о трех перестрелках на севере края.

На севере края Косово произошло три перестрелки сотрудников полиции с неизвестными, сообщили в МВД самопровозглашенной республики. Информации о пострадавших нет.

"Члены криминальных групп блокировали несколько трасс на севере края и три раза обстреляли полицейские наряды из стрелкового оружия", - сообщила косовская полиция.

Ранее президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал фотографии бойцов спецназа Косово, которые вошли на север края, что грубо противоречит ранее достигнутым договоренностям между Белградом и Приштиной.