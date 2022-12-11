Любовь Успенская заявила, что хочет получить российское гражданство

Адвокат Александр Добровинский уточнил, что у Любови Успенской имеется гражданство Соединенных Штатов.

Во время выступления на премии «Золотой Граммофон» Любовь Успенская сделала важное заявление.

Она назвала главное отличие Москвы от Нью-Йорка, сообщает Рамблер.

«Скоро получу российское гражданство. Слава богу, что сегодня я могу жить и воспитывать свою дочь в России. Горжусь, что мы россияне», — подчеркнула Успенская в беседе с журналистами.

Сравнивая жизнь в Москве и Нью-Йорке, королева шансона отметила, что все дело в русском духе.

Это состояние души не найти ни в одной другой стране. Но у приезжих в России, по мнению Успенской, есть возможность выстроить достойную жизнь