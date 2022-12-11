Любовь Успенская заявила, что хочет получить российское гражданство
2022-12-11 09:51
Адвокат Александр Добровинский уточнил, что у Любови Успенской имеется гражданство Соединенных Штатов.
Во время выступления на премии «Золотой Граммофон» Любовь Успенская сделала важное заявление.
Она назвала главное отличие Москвы от Нью-Йорка, сообщает Рамблер.
«Скоро получу российское гражданство. Слава богу, что сегодня я могу жить и воспитывать свою дочь в России. Горжусь, что мы россияне», — подчеркнула Успенская в беседе с журналистами.
Сравнивая жизнь в Москве и Нью-Йорке, королева шансона отметила, что все дело в русском духе.
Это состояние души не найти ни в одной другой стране. Но у приезжих в России, по мнению Успенской, есть возможность выстроить достойную жизнь
Опубликовано: Светлана Гаврусева