Медведев: Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения
2022-12-11 10:04
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения в ответ на геополитические угрозы.
11 декабря бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале рассказал о том, что в настоящее время угрозой национальной безопасности и суверенитету России являются не только США и Европа, но «и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест».
Медведев заявил, что ввиду обширной географии вражеских стран, Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения, часть из которых «основывается на новых принципах».
Опубликовано: Диана Мудреченко