Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения в ответ на геополитические угрозы.

11 декабря бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале рассказал о том, что в настоящее время угрозой национальной безопасности и суверенитету России являются не только США и Европа, но «и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест».

Медведев заявил, что ввиду обширной географии вражеских стран, Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения, часть из которых «основывается на новых принципах».