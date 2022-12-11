Психолог Григорович рассказала, в каком возрасте у детей исчезает вера в Деда Мороза

Детский психолог рассказала, в каком возрасте ребенок обычно перестает верить в Деда Мороза.

Большинство детей верят в Деда Мороза обычно до семи лет, а затем эта вера безболезненно уходит вместе с прощанием с детским садом и переходом в школу, рассказала заведующая кафедры психологии образования Московского института психоанализа профессор Григорович.

"Дед Мороз может стать хорошим помощником в воспитании детей. Главное не акцентировать внимание на фигуре Деда Мороза, но при этом не убеждать ребенка, что он всего лишь плод его фантазии", - сказала Григорович.

Психолог уточнила, что дети перестают верить в Деда Мороза самостоятельно, иногда лишь уточняя у родителей, так ли это. Для людей Дед Мороз на всю жизнь остается положительным персонажем, связанным с детством, праздником и подарками, сказала профессор.