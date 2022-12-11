Это «испанка»: доктор Мясников перечислил симптомы гриппа, при которых надо срочно обратиться за медпомощью

Врач отметил, что прививку сделать еще не поздно: ее защитный эффект проявляется через 2 недели, а сезонный грипп обычно затихает в апреле.

Известный теледоктор Мясников уточнил, что Н1N1 — это тот же вирус, который сто лет назад называли «испанкой». Он выкосил 5% населения Земли, сообщает Супер.ру.

Однако сегодня этот вирус не такой страшный благодаря коллективному иммунитету. По словам эксперта, с 2009 года в вакцины против гриппа начали добавлять компоненты от штамма Н1N1.

Врач отметил, что прививку сделать еще не поздно: ее защитный эффект проявляется через 2 недели, а сезонный грипп обычно затихает в апреле. Врач также не рекомендует ходить с гриппом в поликлинику - лучше позвонить. Но есть симптомы, при которых лучше все же немедленно обратиться к специалистам.

Мясников отметил, что прежде всего это - затруднение дыхания любой степени. Должны также насторожить симптомы обезвоживания: головокружение в момент вставания с кровати, уменьшение объема мочи, усиливающаяся сухость во рту.

В этот список доктор также добавил «неукротимую рвоту», неспособность пить в достаточном количестве. У детей должны насторожить синюшний цвет кожи, плач без слез и сыпь одновременно с температурой.