Политика не помеха: сын Повалий трогательно поздравил маму в день рождения

Раскол в семье артистки случился в День Победы, когда Повалий в Кремле исполнила песню на украинском языке.

С начала спецоперации Таисия Повалий, родившаяся в Киевской области, заняла сторону России. А ее сын Денис оказался по другую сторону, но потом понял, что разные взгляды на события в мире не должны влиять на отношения родных людей, сообщает 5-tv.ru.

Сын звезды нежно поздравил маму с днем рождения. Обращаясь к ней, Денис заявил, что все равно ее любит.

«С днюхой тебя, дорогая мамочка! Знай, я люблю тебя вне зависимости от того, что они говорят, и что делаешь ты или нет. Я надеюсь, что лучшее впереди», — написал сын звезды в соцсети.

К поздравлению Денис добавил видео с телепередачи, снятой в феврале 2022-го года. Поклонники Повалий также присоединились к пожеланиям.

Как уточняет издание, раскол в семье артистки случился в День Победы, когда Повалий в Кремле исполнила песню на украинском языке. Композиция была написана еще в 1958-м году, но многие украинцы восприняли этот шаг знаменитости как предательство.