Чулпан Хаматова с Максимом Покровским хотят покорить США

Артисты рассказали, что они сняли маленький фильм, который станет для всех сюрпризом, премьера клипа состоится 20 декабря.

Чулпан Хаматова дала в Нью-Йорке спектакль и встретилась там с Максом Покровским. Артисты записали видео, где сообщили о ближайших творческих планах.

Как выяснилось, Чулпан и Максима объединяет не только антироссийская позиция, у них есть совместная работа, сообщает КП.

«Мы встретились в Нью-Йорке с нашей дорогой и любимой Чулпан после ее потрясающего и успешного представления. Это была не первая встреча за минувшие пару недель, ранее мы виделись в Риге. Там вместе создавали маленькое кино. Премьеру планируем на 20 декабря», — отметил 54-летний певец в личном блоге.

Хаматова, в свою очередь, отметила, что ее поклонников ждет подарок. «У нас есть сюрприз. Мы сняли маленький фильм», — добавила 47-летняя звезда.

Издание напомнило, что Чулпан Хаматова более полугода проживает в Латвии, там у нее свой дом. Пока артистка не собирается возвращаться в Россию. Недавно Чулпан стала в Латвии актрисой года.

"О реальных талантах и востребованности данная номинация не говорит, но зато буквально кричит о русофобском статусе обладательницы. Это как получить от мамы звание «Мисс Вселенная». Приятно, однако в магазине не принимают», — высказался по этому поводу телеведущий Руслан Осташко.