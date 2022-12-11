Англичанка вышла замуж за призрак и пожаловалась, что он пьет и хулиганит

Женщина утверждает, что свадьба состоялась в часовне Asylum Chapel в Лондоне и якобы на торжестве присутствовали призраки Элвиса Пресли и Мэрилин Монро.

Осенью 2021 года жительница графства Оксфордшир, исполнительница песен Брокерд, рассказала, что влюбилась в привидение солдата, которого зовут Эдуардо, погибшего в 35 лет после падения в колодец.

Женщина утверждает, что свадьба состоялась в часовне Asylum Chapel в Лондоне и якобы на торжестве присутствовали призраки Элвиса Пресли, Мэрилин Монро и короля Генриха VIII. Брокерд посетовала, что с трудом отыскала место, где согласились провести церемонию.

Жена призрака делилась своими разногласиями с Эдуардо еще до свадьбы, но и на торжестве они нашли повод для ссоры. «Эдуардо не смог удержаться и заявил Монро, что та выглядит сексуально. Я такая: "Ничего, правда? Это же день нашей свадьбы!". Это замечание испортило мне вечер!» — пожаловалась жена призрака.

Молодожены после церемонии отправились в путешествие на остров Барри в Южном Уэльсе. По словам Брокерд, она пыталась на пляже угостить Эдуардо мороженым, но тот в шутку повалил ее на песок. В итоге певица была вынуждена отмываться от сладкого мороженого и налипшего песка.

«Наши счета всегда оплачиваю я, а он все время опустошал бутылки со спиртным из мини-бара гостиничного номера», — посетовала Брокерд.