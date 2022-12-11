Ирина Салтыкова рассказала о своем романе с Сергеем Бодровым

По словам певицы, он был просто частью сценария, за пределами съемочной площадки у звезд никаких отношений не было.

После выхода на экраны фильма «Брат-2» появились слухи о романе актера Сергея Бодрова и певицы Ирины Салтыковой, сообщает Рамблер.

По сюжету, у героев появляется взаимная симпатия после их случайной встречи. Но, так как оба - жители «разных миров», их пути расходятся, пишет «Экономика сегодня».

По словам Салтыковой, Бодров не собирался ухаживать за ней за пределами съемочной площадки.

«Нет. Это вы ухаживаете за всеми. Он скромный парень: женатый, очень порядочный. Это все знают», - передает слова актрисы СтарХит.

Ранее популярный режиссер Юрий Быков сказал об успехе «Брата-2»: "Сами не поняли, что сделали".