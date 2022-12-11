СМИ озвучили условия, при которых Леонтьев выступит в России

Самый любопытный пункт в списке требований звезды - заклеенные черным полиэтиленом окна в люксе отеля, где будет жить Валерий.

Как уточняет Рамблер со ссылкой на ТГ-каналы, гонорар Валерия Леонтьева составляет 150 тысяч долларов.

Примечательно, что для клиентов из России он в полтора раза выше, в других странах артист готов выступить и за 100 тысяч долларов.

Что касается райдера, то он практически всегда одинаковый. Требуется внести 50 процентов предоплаты, предоставить Mercedes-benz, не менее 4-х носильщиков багажа, а костюмера с охранниками поселить по соседству. К этому нужно добавить виски Macallan с мясной нарезкой.

Самый любопытный пункт в этом списке требований – окна в люксе отеля, где будет жить Валерий, должны быть заклеены черным полиэтиленом, чтобы внутрь не попадало ни одного луча света.

Ранее СМИ писали, что Леонтьев может лишиться доплат к пенсии. Ежемесячно звезда получает 57 тысяч рублей, при этом основная часть этих выплат — надбавка за звание «Народный артист», которую Валерий получает благодаря московской прописке.