Эрдоган и Путин обсудили по телефону двусторонние отношения и зерновую сделку

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с российским лидером двусторонние отношения и зерновую сделку.

11 декабря администрация президента Турецкой Республики сообщила о состоявшемся телефонном разговоре Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина.

В ходе телефонных переговоров Эрдоган и Путин обсудили борьбу с терроризмом, черноморскую зерновую инициативу, благодаря которой была обеспечена доставка более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся государствам, а также двусторонние отношения между Анкарой и Москвой, в частности, в сфере энергетики.