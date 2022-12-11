«Очищаются наши края»: Николай Расторгуев высказался об уехавших артистах

Группа «Любэ» завершила свое участие во всероссийском туре по поддержке внутреннего туризма «Хороша родная».

Четырнадцатый заключительный концерт 1-го всероссийского тура по поддержке внутреннего туризма «Хороша родная» состоялся в Мурманске.

Он совпал с ежегодным праздником в честь добровольцев, потому северяне смогли увидеть и услышать такие группы, как «Любэ», «Город 312», «Корни» и Викторию Дайнеко, сообщает КП.

"Мы этот тур делали для людей. В душе каждого из нас патриотизм, мы родились патриотами. Но нельзя все время мусолить такие понятия, они дорогостоящие, как любовь. Не нужно об этом говорить все время, иначе потеряется ценность", - отметил по завершении концерта Николай Расторгуев.

Лидер группы «Любэ» также ответил на вопрос о своем отношении к уехавшим из страны.

"На них мне все равно. Такие люди всегда были и будут. У них иное мировоззрение и иные ценности, и это нормально. Они уезжают из страны, и, слава богу, наши края очищаются. Идет самоочищение организма - наверное, это очень хорошо", - считает Николай Расторгуев.

Тур «Хороша родная» стартовал еще в июле в городе Сочи.