В 2023-м году жители Южной Кореи станут моложе, с чем это связано

В стране сегодня подсчет возраста ведется по довольно сложной схеме, прибавляя к реальному возрасту год, а то и два.

Мало кто знает, что в Южной Корее есть свой, традиционный метод подсчета возраста. Сразу после рождения по документам ребенку уже один год. Более того, на год старше корейцы становятся не в день своего рождения, а первого января.

Потому в случаях, когда ребенок рождается накануне 31-го декабря, ему сразу, как только часы пробьют полночь, исполняется два года. В таких подсчетах человеку со стороны легко запутаться.

Но это еще не все национальные особенности: существует отдельная система расчета возраста для мужчин, поступающих на военную службу, а также возраста, с которого разрешено курить и употреблять алкоголь. В этих случаях отсчет ведется с нуля при рождении, а год человеку прибавляется в день Нового года.

Политики решили все упростить, и в 2023 году покончить с путаницей и использовать лишь международный метод подсчета возраста.

Простые корейцы рады новому закону, который позволит им стать моложе, причем некоторым - сразу на 2 года!