Эксперты пояснили, что будет с организмом, если пить старый чай

Многие считают, будто со временем чай становится лишь лучше, однако специалисты предупреждают, что это не так.

Белый и чёрный чай в сухой среде без запахов можно хранить очень долго. При этом определённого срока хранения нет.

Чай улун может быть разным, всё зависит от насыщенности аромата. Обладающий лёгким ароматом чай можно хранить примерно 2 года, а сорта с более сильным ароматом - около 3-10 лет. Красный чай в сухом режиме хранить можно максимум 2-3 года, а зелёный или жёлтый чай - не более 18 месяцев.

Можно ли пить тот чай, у которого истек срок годности? На самом деле это зависит от качества чая. Если условия хранения были правильными, тогда употреблять чай можно в любое время. Но, если обнаружите в чае плесень, его сразу нужно выбросить, даже если не истек срок годности.

Что случится, если пить заплесневелый чай? В его состав входят лютеоскирин, хлороциклин, пенициллиновая кислота и прочие токсины. Если такие вещества попадут в организм, у человека может появиться диарея, головокружение, боли в животе и иные не самые приятные симптомы.

При долгом употреблении такого чая может развиться рак печени, почек или других органов, и даже некроз.