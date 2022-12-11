Вучич: Сербия продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии правовыми средствами

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии сугубо правовыми средствами.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич в пресс-релизе заявил о том, что политическое руководство республики продолжит пытаться урегулировать проблемы Косово и Метохии правовыми средствами.

Вучич на фоне очередной эскалации ситуации на границе Сербии и Косово добавил, что Приштина должна выполнить подписанное её ещё в 2013 году в Брюсселе соглашение о создании Сообщества сербских муниципалитетов.