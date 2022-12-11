Украинская армия обстреляла из РСЗО «Град» рынок «Маяк» в Киевском районе Донецка
2022-12-11 17:14
СЦКК ДНР сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» радио- книжный рынок «Маяк» в Киевском районе Донецка.
11 декабря представительство ДНР в Совместном центр контроля и координации вопросов прекращения огня сообщили об очередном обстреле со стороны Вооружённых сил Украины города Донецка.
Согласно информации СЦКК ДНР, украинские боевики выпустили 10 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», поразив радио- книжный рынок «Маяк», где в результате «прилёта» со стороны Украины начался пожар.
Опубликовано: Диана Мудреченко