Санду: Молдавия не может выйти из всех соглашений в рамках СНГ из-за прагматизма

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв на данный момент не может выйти из всех соглашений в рамках СНГ из-за прагматизма.

11 декабря президент Республики Молдова Майя Санду на конференции в Румынии заявила о том, что Кишинёв на данный момент, исходя из прагматизма, не готов разорвать все подписанные в рамках Содружества Независимых государств соглашения.

Санду уточнили, что власти Молдавии анализируют, из каких договоров, включая двусторонние соглашения, касающиеся экономических отношений со странами Содружества, страна может выйти, а какие из них остаются актуальными в настоящее время.