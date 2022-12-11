Пушилин освободил от занимаемой должности главу города Дебальцево

Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом освободил от занимаемой должности главу города Дебальцево Игоря Захаревича.

11 декабря временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на своём официальном веб-сайте опубликовал указ об увольнении Игоря Захаревича с должности главы администрации города Дебальцево, который вступает в силу с дня его подписания.

Ранее, Пушилин поручил Захаревичу устранить все нарушения в пунктах обогрева в Светлодарске, который относится к Дебальцево, а также царящую там антисанитарию.