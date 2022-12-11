Президент Сербии Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности

Президент Сербии Александр Вучич Президент Сербии Вучич экстренное заседание Совета национальной безопасности страны на фоне эскалации ситуации на границе с Косово.

В воскресенье, 11 декабря 2022 года, госкомпания РТС сообщила, что действующий президент Республики Сербия Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны, которое состоится в 21:00 по мск.

Отмечается, что Вучич принял это решение после заявления премьер-министра Косово Альбина Курти о том, что этим вечером он атакует сербов на баррикадах в северной части непризнанного государства всеми доступными средствами.