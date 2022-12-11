Белый дом: США не заинтересованы в эскалации конфликта на Украине

В Белом доме заявили о незаинтересованности США в эскалации украинского конфликта.

11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью американскому телеканалу ABC заявил о том, что возможная эскалация военного конфликта на Украине не отвечает интересам Вашингтона.

Кирби добавил, что подобное развитие событий также не принесёт пользы как украинскому, так и российскому народу, поэтому политическое руководство Штатов мониторит и учитывает все возможные риски при поддержке киевского режима.