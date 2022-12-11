В Белом доме заявили о хорошем состоянии здоровья Бриттни Грайнер
2022-12-11 19:27
В Белом доме заявили, что состояние здоровья освобождённой из российской тюрьмы баскетболистки Бриттни Грайней хорошее.
11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в пресс-релизе рассказал о состоянии физического и ментального здоровья отбывавшей наказание в пенитенциарном учреждении на территории России за контрабанду и хранении наркотиков американки Бриттни Грайнер.
Кирби утверждает, что в настоящее время освобождённая из колонии в обмен на россиянина Виктора Бута Грайнер пребывает «в очень хорошем расположении духа и состояние здоровья хорошее».
Опубликовано: Диана Мудреченко