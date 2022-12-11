Президент Финляндии Ниинистё заявил о необходимости сотрудничества с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки должны продолжать сотрудничать с Москвой.

11 декабря действующий президент Финляндской Республики Саули Ниинистё в эфире телеканала Yle заявил о том, что Финляндия не должна прекращать сотрудничать с Россией, но «для восстановления доверия потребуется время».

Ниинистё пояснил, что Финляндию и Россию связывает общая граница протяжённостью более тысячи километров, что не позволяет Хельсинки оборвать все связи с Москвой.