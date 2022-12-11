Глава Генштаба Беларуси Гулевич назвал спланированным падение ракеты в Польше

Лидер белорусского Генштаба Виктор Гулевич предполагает, что падение ракеты ВСУ на польской территории было заранее спланировано.

11 декабря лидер Генерального штаба армии Республики Беларусь Виктор Гулевич дал интервью телеведущей передачи "Неделя" на канале СТВ, где публично заявил, что с большой долей вероятности падение ракеты вооружённых сил Украины на территории Польши имеет спланированный характер.

По мнению Гулевича, украинские войска могли по приказу ВСУ выпустить ракету по польской территории в надежде втянуть страны НАТО в конфликт с Россией.