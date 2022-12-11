Боррель: ЕС истощил свои военные запасы, предоставляя вооружения Украине
2022-12-11 22:15
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об истощении военных запасов Евросоюза из-за оказания помощи Украине.
11 декабря пресс-служба внешнеполитического ведомства ЕС на официальном веб-сайте сообщила, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об истощении военных запасов Евросоюза, которое вызвано продолжительным снабжением киевского режима оружием.
Боррель отметил, что данный факт является наиболее очевидным примером недостатков ЕС, которому «нужны современные и совместимые европейские вооруженные силы».
Опубликовано: Диана Мудреченко