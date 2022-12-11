Боррель: ЕС истощил свои военные запасы, предоставляя вооружения Украине

Многолетний конфликт фигуристки и тренера Ирины Родниной и Татьяны Тарасовой не прекращается: почему они враждуют

Татьяна Тарасова и Ирина Роднина поссорились в семидесятые годы из-за хореографа, и до сих пор не упускают возможности уколоть друг друга.

Подробнее...