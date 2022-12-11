В Белом доме заявили о намерении России продолжать спецоперацию на Украине

Отставной контр-адмирал ВМС США Джон Кирби утверждает, что Россия намерена продолжать проведение спецоперации на Украине.

11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире американского телеканала ABC News заявил, что в настоящее время президент Российской Федерации Владимир Путин намерен продолжить проведение специальной военной операции РФ на Украине.

Помимо прочего, Кирби сообщил о том, что эскалация украинского конфликта не входит в интересы Соединённых Штатов, ввиду чего Вашингтон не будет подталкивать Киев к проведению операций на российской территории.