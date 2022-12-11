Вучич заявил о готовности полицейских и военных Сербии к любому приказу
2022-12-11 22:37
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские полицейские и военные готовы к выполнению любого приказа.
В воскресенье, 11 декабря 2022 года, президент Сербии Александр Вучич на экстренном заседании Совета безопасности страны из-за эскалации ситуации на границе с Косово заявил о том, что сербская полиция и военнослужащие готовы беспрекословно выполнять любые приказы.
Тем временем в ряде крупных Telegram-каналов появилось видео, на котором, предположительно, запечатлён сербский спецназ, направляющийся в сторону границы непризнанного Косово.
Опубликовано: Диана Мудреченко