Вучич заявил о готовности полицейских и военных Сербии к любому приказу

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские полицейские и военные готовы к выполнению любого приказа.

В воскресенье, 11 декабря 2022 года, президент Сербии Александр Вучич на экстренном заседании Совета безопасности страны из-за эскалации ситуации на границе с Косово заявил о том, что сербская полиция и военнослужащие готовы беспрекословно выполнять любые приказы.

Тем временем в ряде крупных Telegram-каналов появилось видео, на котором, предположительно, запечатлён сербский спецназ, направляющийся в сторону границы непризнанного Косово.