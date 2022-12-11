Вучич назвал 11 декабря самым тяжёлым днём на посту президента Сербии

Александр Вучич заявил, что 11 декабря станет самым тяжёлым за всё время его нахождения на посту президента.

В воскресенье, 11 декабря 2022 года, президент Республики Сербия Александр Вучич во время экстренного заседания Совета безопасности государства заявил о том, что этот день станет самым тяжёлым за всю его политическую карьеру ввиду обострения на границу с непризнанным Косово.

Вучич также обратился к сербам и албанцам в Косове и Метохии сохранить мир, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию ситуации в регионе и нормализовать отношения.