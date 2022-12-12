Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что США и власти в Приштине не соблюдают ни одного соглашения по Косово.

На Совбезе ООН сербский лидер попросил назвать ему хотя бы один из актов такого рода, который соблюдали бы США и косовоалбанские власти. По мнению Вучича, все они исходят из соображений вседозволенности.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала риторику Сербии по ситуации в Косово неприемлемой.

Она заявила, что Косово отложило местные выборы, тем самым снизит напряженность. Сербия сделала обратное, предложив отправить силовиков в Косово.