На чемпионате мира по футболу в Катаре умер уже второй журналист
2022-12-12 00:16
На чемпионате мира по футболу в Катаре умер фотожурналист местного телеканала «Аль-Касс» Халид аль-Мисслам.
Ранее на том же чемпионате скончался журналист американского CBS 48-летний Грант Уол. Его брат утверждает, что мужчину убили.
Уол потерял сознание вовремя матча между Аргентиной и Нидерландами. По версии медиков, причиной смерти стала остановка сердца.
Чемпионат мира по футболу в Катаре начался 20 ноября. Финал состоится 18 декабря.
Опубликовано: Светлана Репина