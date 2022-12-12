Байден предположил, что экономика США обгонит Китай по итогам года
2022-12-12 00:22
Джо Байден опубликовал в Twitter сообщение, в котором прогнозирует существенный рост американской экономики со ссылкой на независимых аналитиков.
По словам президента США, по итогам года Соединенные Штаты могут обойти Китай по темпам экономического роста впервые с 1976 года.
По данным МВФ, в нынешнем году экономический рост в Китае составит 3,2%. Для США прогноз более скромный – 1,6%.
Банк международных расчетов приводит информацию об объемах кредитов в нефинансовом секторе КНР на уровне 51,87 трл долларов по итогам второго квартала.
Опубликовано: Светлана Репина