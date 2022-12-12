Генштаб ВС Беларуси: падение ракеты в Польше было спланировано

Глава генштаба ВС Беларуси, первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич считает, что падение ракет в Польше могло быть спланировано заранее.

По его словам, это могло быть сделано, чтобы втянуть западные страны в жесткую конфронтацию с Россией.

Гулевич полагает, что это наиболее вероятная версия инцидента, а его целью могло быть развязывание конфликта.

Он также сказал, что Запад пытается спровоцировать Россию и Беларусь на такие действия, которые можно будет истолковать в пользу западных стран.