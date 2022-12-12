Глава Генштаба ВС Беларуси: страны Запада пытаются подтолкнуть Минск к началу военных действий
Генерал Виктор Гулевич заявил о попытках стран Запада подтолкнуть Беларусь к началу боевых действий в Украине.
Страны Запада пытаются склонить Минск к началу активных военных действий, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал Виктор Гулевич.
"Складывается впечатление, и оно с каждым днем становится все более устойчивым, что страны Запада провоцирую нас на начало активных военных действий. Далее эти попытки будут истрактованы в их пользу. Для этого используются украинские войска. Беларусь обвинить не в чем. При этом нарушений госграницы и других агрессивных действий в отношении нас более чем предостаточно", - сказал начальник Генштаба.
Виктор Гулевич напомнил о случаях посадки беспилотников на территории Беларуси. По информации Госпогранкомитета дроны летели со стороны Украины.
Ранее начальник Главного разведывательного управления ГШ ВС Беларуси генерал Руслан Косыгин обвинял США и ЕС в планомерной подготовке к вооруженному столкновению с Россией и Беларусью.
Опубликовано: Максим Алексеев