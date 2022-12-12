Глава МИД ФРГ: решение Сербии о вводе войск в Косово неприемлемо

Анналена Бербок осудила риторику Сербии в отношении Косово, назвав решение о вводе войск неприемлемым.

Позиция, согласно которой возможна отправка сербских войск в Косово, неприемлема, а воинственная риторика Белграда в отношении самопровозглашенной республики не способствует разрешению конфликта, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Косово снизило напряженность отменив местные выборы. В свою очередь риторика Сербии способствует обратному процессу. Предложение об отправке сербских сил в Косово неприемлемо", - написала Бербок в Twitter.

Ранее бойцы спецназа Косово заняли объект на плотине Гизиводе, откуда сняли сербские флаги. Речь идет о главном источнике воды и электричества для трех районов Косово, населенных сербами.