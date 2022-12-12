The National Interest: Байден «вбил клин» между США и союзниками

Американское издание сообщает о том, что администрация Байдена вбила клин между США и стратегическими союзниками.

Администрация Белого Дома в лице президента Джо Байдена вбили клин в отношения со стратегическими партнерами и союзниками, которых они призывали к солидарности в противодействии России, пишет в публикации для издания The National Interest политической обозреватель Кауш Арха.

"Соединенные Штаты некоторое время назад приняли решение о принятии закона о снижающим инфляцию, который кроме всего прочего предусматривает снижение налоговых субсидий на покупку автомобилей, которые собраны на территории США и используют батареи американского производства. Закон вызвал шквал недовольства в Европе, Японии и Южной Корее, так это поставило местных производителей в крайне невыгодное положение", - пишет Арха.

Обозреватель подчеркнул, что в свое время именно Байден обвинял предыдущую администрацию в торговых войнах с союзниками, а теперь сам занимается "безжалостной дипломатией.