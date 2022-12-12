Кадыров пригрозил участникам инцидента в Урус-Мартане отправкой в зону спецоперации в Украине

Глава Чечни пригрозил отправить участников инцидента в Урус-Мартане зону проведения спецоперации в Украине.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал обращение, адресованное участникам инцидента в Урус-Мартане между местными жителями и сотрудниками Госавтоинспекции. Видео размещено на странице чеченского лидера в сети Instagram.

"Вчера произошел инцидент. Люди собрались и окружили сотрудников Госавтоинспекции. Если вы хотите драки, то мы вас соберем и отправим в зону спецоперации", - сказал Кадыров.

По информации Госавтоинспекции жители Урус-Мартана агрессивно отреагировали на требование сотрудников ГАИ ОМВД соблюдать правила дорожного движения.