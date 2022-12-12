13-летний француз Лиссандро выиграл детское Евровидение-2022

Детское Евровидение 2022 в Армении выиграла Франция. Лиссандро с песней "Oh, Maman" получил в общей сложности 203 балла от жюри и зрителей.

В этом году в конкурсе приняли участие 16 стран. Второе место заняла Грузия с 180 баллами, а третье - Армения с 161 баллом.

﻿Это вторая победа Франции. Первое место ранее в 2020 году заняла Валентина с песней "J'imagine" в 2020 году.

Лиссандро 13 лет. Он родом из города Мозель на востоке Франции. Он поет на 5 языках, а также занимается дубляжом фильмов.

"Я очень счастлив. У меня нет слов, чтобы выразить эту радость. Я горжусь своей командой", – сказал Лиссандро на пресс-конференции сразу после окончания конкурса.

Когда его спросили, в каком возрасте он понял, что хочет стать профессиональным певцом, 13-летний мальчик ответил, что в настоящее время он не знает, хочет ли он стать профессионалом.

"Я хочу жить своими мечтами. Я хочу заниматься любимым делом. Я люблю петь", - сказал он.