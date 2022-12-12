Le Figaro: Польша создает самую большую сухопутную армию в Европе
Французское издание Le Figaro опубликовало статью о польской армии и новых, "колоссальных" контрактах.
Le Figaro пишет о польской армии, новых танках и "создании самой большой сухопутной армии в Европе".
"Варшава стремится создать самую большую сухопутную армию в Европе . С началом конфликта в Украине Польша инициировала программу вооружений, подписав несколько колоссальных контрактов на танки, САУ и ракетные установки", — пишет французское издание и анализирует последние решения польских властей.
Анализ французских журналистов тщательный и подробный. Le Figaro перечисляет заключенные с южнокорейской компанией Hyundai Rotem оружейные контракты на поставку танков, которых, как указывает автор текста, будет четверо больше, чем танков Leclerc, находящихся на вооружении французской армии.
Также сообщается о колоссальных контрактах и амбициозных планах на ближайшие годы.
"Польша также заказала у Южной Кореи 50 FA-50 и 288 истребителей. Совершенно новые, первые танки К2 и гаубицы К9 прибыли в Польшу", — пишет французская газета.
Во вторник, 6 декабря в порту Гдыня состоялась церемония, в ходе которой президент Анджей Дуда и глава Министерства национальной обороны, вице-премьер Мариуш Блащак символически приняли первые для Польши танки К2 и гаубицы К9. Это реализация оружейных контрактов, заключенных в этом году с Южной Кореей.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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