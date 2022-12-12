Орбакайте встретилась с Хаматовой в США

Публицист Михаил Шахназаров утверждает, что певица Кристина Орбакайте и актриса Чулпан Хаматова встретились в Нью-Йорке, чтобы обсуждить возвращение в Россию.

В Израиле и в США постоянно проходят массовые встречи мигрировавшей интеллигенции из РФ.

Режиссер Александр Молочников, певцы Максим Покровский, Кристина Орбакайте, актриса Чулпан Хаматова и другие знаменитости обсуждали в Нью-Йорке планы по возвращению на Родину. Журналист Михаил Шахназаров сделал предположение по поводу мотивации данных собраний.

Примечательно, что Орбакайте не озвучивала собственную позицию относительно СВО.