Орбакайте встретилась с Хаматовой в США
Публицист Михаил Шахназаров утверждает, что певица Кристина Орбакайте и актриса Чулпан Хаматова встретились в Нью-Йорке, чтобы обсуждить возвращение в Россию.
В Израиле и в США постоянно проходят массовые встречи мигрировавшей интеллигенции из РФ.
Режиссер Александр Молочников, певцы Максим Покровский, Кристина Орбакайте, актриса Чулпан Хаматова и другие знаменитости обсуждали в Нью-Йорке планы по возвращению на Родину. Журналист Михаил Шахназаров сделал предположение по поводу мотивации данных собраний.
Примечательно, что Орбакайте не озвучивала собственную позицию относительно СВО.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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