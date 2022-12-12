Крупный пожар начался в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе под Москвой
12 декабря в подмосковной Балашихе загорелся торгово-развлекательный центр "Стройпарк".
Ряд отечественных СМИ сообщают, что в понедельник около девяти часов утра по московскому времени в Балашихе вспыхнул крупный пожар на территории торгового центра "Стройпарк". Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России прибыли на место происшествия, начав локализацию открытого горения.
Участвующие в тушении пожара спасатели присвоили ему третий уровень сложности, однако по предварительной информации, пострадавших в торговом центре нет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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