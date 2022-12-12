Крупный пожар начался в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе под Москвой

12 декабря в подмосковной Балашихе загорелся торгово-развлекательный центр "Стройпарк".

Ряд отечественных СМИ сообщают, что в понедельник около девяти часов утра по московскому времени в Балашихе вспыхнул крупный пожар на территории торгового центра "Стройпарк". Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России прибыли на место происшествия, начав локализацию открытого горения.

Участвующие в тушении пожара спасатели присвоили ему третий уровень сложности, однако по предварительной информации, пострадавших в торговом центре нет.