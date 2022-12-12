Минфин США: потолок цен на нефть из России работает в рамках ожиданий

Лидер американского Минфина Джанет Йеллен утверждает, что установленный ценовой потолок на российскую нефть работает так, как этого хотел Вашингтон.

12 декабря министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен дала интервью американскому телеканалу CBS, где заявила, что согласованный странами G7 и Австралией потолок цен на импорт российской нефти работает в соответствии с ожиданиями правительства США, не выходя за их рамки.

По словам Йеллен, первостепенной целью Вашингтона является желании ограничить доходы России от продажи энергоресурсов, чтобы Москва не могла привлекать эти средства для финансирования спецоперации в Украине. Вместе с тем Джанет Йеллен подчеркнула, что Вашингтон желает видеть присутствие российской нефти на мировых рынках.