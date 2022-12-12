Бербок: предложение Вучича об отправке армии Сербии в Косово неприемлемо
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок осудила сербского президента Александра Вучича за предложение направить военные силы Сербии в Косово.
Утром 12 декабря глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок опубликовала новое сообщение в мессенджере Twitter, где публично заявила, что считает неприемлемым просьбу Александра Вучича к НАТО о разрешении направить сербских военных в Косово для стабилизации ситуации в связи с эскалацией в регионе.
По словам Бербок, Приштина уже пошла на деэскалацию в Косово, однако Белград продолжает нагнетать обстановку, предлагая перебросить в непризнанную республику свои войска.
Днём ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о желании направить сербских миротворцев в Косово из-за риска силового разгона коренного населения Сербии в некоторых косовских городах на баррикадах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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