Бербок: предложение Вучича об отправке армии Сербии в Косово неприемлемо

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок осудила сербского президента Александра Вучича за предложение направить военные силы Сербии в Косово.

Утром 12 декабря глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок опубликовала новое сообщение в мессенджере Twitter, где публично заявила, что считает неприемлемым просьбу Александра Вучича к НАТО о разрешении направить сербских военных в Косово для стабилизации ситуации в связи с эскалацией в регионе.

По словам Бербок, Приштина уже пошла на деэскалацию в Косово, однако Белград продолжает нагнетать обстановку, предлагая перебросить в непризнанную республику свои войска.

Днём ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о желании направить сербских миротворцев в Косово из-за риска силового разгона коренного населения Сербии в некоторых косовских городах на баррикадах.