Издание Foreign Policy утверждает, что американские генералы ведут подготовку национальной армии к столкновению с российскими войсками.

Американская газета Foreign Policy рассказала о непубличном конфликте генерала Соединённых Штатов Марка Милли с Конгрессом США, в котором высокопоставленный военный выступает против интенсификации поставок национальных вооружений Украине. По данным Foreign Policy, Милли разработал некий "OPLAN", предполагающий военное вмешательство американской армии в конфликты по всему миру.

Согласно документу "OPLAN", войска Соединённых Штатов могут начать полномасштабную войну с Россией на уровне блока НАТО, однако Марк Милли опасается, что из-за интенсивных поставок оружия Киеву Вашингтон может исчерпать собственные оружейные запасы для конфликта с российскими военными.