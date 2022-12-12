19FortyFive: Запад и Россия начали битву за будущее мировой системы финансов

Издание 19FortyFive утверждает, что российское и американское правительство негласно сражаются за контроль на будущей финансовой системой всего мира.

12 декабря колумнист информагентства 19FortyFive Роберт Фарли опубликовал новую статью, в которой заявил, что Россия и страны коллективного Запада вступили в "титаническое" противостояние, предметом которого является определение будущего мировой финансовой системы. По мнению Фарли, на кону сражения также стоит благополучие российской системы финансов в частности.

Также Роберт Фарли уверен, что от исхода экономического противостояния Москвы и западных государств во главе с Вашингтоном существующая в мире финансовая парадигма будет изменена навсегда.