Reuters: США пригласят Россию на заседание форума АТЭС в 2023 году

Издание Reuters утверждает, что делегация РФ будет приглашена на форум АТЭС в 2023 году, который пройдёт в Сан-Франциско.

Американская газета Reuters со ссылкой на главу администрации США Мэттью Мюррея сообщила, что в 2023 году делегация от России будет официально приглашена на собрание форума стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который должен пройти в Сан-Франциско уже в следующем году.

Мюррей подчёркивает, что не обладает данными о том, приедет ли Владимир Путин на саммит АТЭС, однако Вашингтон решил пригласить членов российского руководства исходя из своей гостеприимности.