Бут вступил в партию ЛДПР, получив партбилет от Слуцкого

Освобождённый из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут стал членом партии ЛДПР.

Днём 12 декабря россиянин Виктор Бут, который накануне был освобождён из тюрьмы в Соединённых Штатов в результате операции по его обмену на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, стал членом российской партии ЛДПР, получив партийный билет из рук её лидера Леонида Слуцкого.

Также Бут ранее сообщал, что хотел бы стать участником спецоперации в Украине, однако вместе с тем он выразил уверенность, что не обладает нужными военными навыками для этого.