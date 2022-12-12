Марочко опроверг слухи о гибели большого числа солдат России в Сватово

Сотрудник милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко утверждает, что информация о смерти множества российских военных в районе Сватово не соответствует действительности.

Днём понедельника офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что распространяемая украинскими СМИ информация о гибели множества российских военных в одном из общежитий Сватово на Донбассе в результате обстрела вооружёнными силами Украины является недостоверной.

По данным Марочко, украинские СМИ распространяют видеозапись, которая якобы является подтверждением разрешения общежития в Сватово и смерти части группировки ВС РФ, однако в действительности данная видеозапись не имеет отношения к российским войскам.